Очікується, що ЄС почне підготовку плану швидких дій у разі, якщо не вдасться досягти угоди з Трампом.

Посли Європейського союзу мають намір розробити план заходів у відповідь на можливу відсутність угоди з президентом США Дональдом Трампом. Переважна більшість виступає за те, щоб продовжити переговори з Вашингтоном у спробі досягти рішення до 1 серпня.

Видання Bloomberg пише, що переговори триватимуть протягом наступних двох тижнів.

За словами джерел, США зараз, мабуть, хочуть запровадити універсальні мита на товари з ЄС вище 10% з невеликим списком винятків, зокрема авіація, деякі медичні пристрої, дженерики, кілька спиртних напоїв і виробниче обладнання, яке необхідне США.

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Крім того, обговорюється потенційна стеля для деяких секторів, а також квоти на сталь і алюміній і способи захистити ланцюжки поставок від джерел, які перенасичують ринок металами. Джерела попередили, що навіть якщо угоду буде досягнуто, вона має бути схвалена Трампом, а його позиція поки що незрозуміла.

Раніше вже йшлося про те, що ЄС оцінить загальний дисбаланс будь-якої угоди, перш ніж ухвалити рішення про вжиття заходів щодо відновлення балансу. Деякі члени блоку готові погодитися на більш високі тарифні ставки, якщо США погодяться на прийнятні винятки.

Будь-яка угода також стосуватиметься нетарифних торговельних бар'єрів, співробітництва з питань економічної безпеки, консультацій щодо цифрової торгівлі та стратегічних закупівель.

Будь-які суттєві контрзаходи, ймовірно, спричинять ще більший розрив у трансатлантичній торгівлі, з огляду на попередження Трампа про те, що відповідні заходи проти американських інтересів лише викличуть більш жорсткі дії з боку його адміністрації.

Торгова війна США з Євросоюзом - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня Вашингтон вводить 30% мита на товари з ЄС. При цьому комісар Євросоюзу з торгівлі Марош Шефчович зазначив, що підвищення мита до 30% унеможливить торгівлю між ЄС і США.

19 липня стало відомо, що Трамп посилив свої вимоги на торговельних переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті на всі європейські товари від 15% до 20% у будь-якій угоді з блоком, а європейці готуються до можливої торговельної війни зі США.

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