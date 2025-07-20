До чорного списку у 18-му пакету санкцій потрапили дві установи з міст, розташованих поблизу кордону Китаю з Росією.

Європейський Союз запровадив санкції проти двох банків Китаю за співпрацю з Росією. Обмеження запровадили в рамках останнього пакету заходів, покликаних ослабити воєнну машину РФ.

Про це повідомляє South China Morning Post. Видання зазначає, що Євросоюз запровадив санкції проти цих установ, незважаючи на попередження Пекіна про наслідки.

Дипломатичні джерела підтвердили журналістам, що до чорного списку у 18-му пакету санкцій потрапили два регіональні кредитори з міст, розташованих поблизу кордону Китаю з Росією. Йдеться про Сільський комерційний банк Суйфенхе (Suifenhe Rural Commercial Bank) і Сільський комерційний банк Хейхе (Heihe Rural Commercial Bank).

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Зазначається, що раніше цього місяця, під час зустрічі з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас міністр закордонних справ Китаю Ван І попередив її "три або чотири рази", що в разі включення банків до пакету санкцій, Пекін відповість.

"Хоча Пекіну, можливо, і не вдалося запобігти внесенню банків до чорного списку, він, схоже, домігся успіху в пом'якшенні умов. За словами двох дипломатичних джерел, у п'ятницю Європейська комісія поінформувала послів про те, що існує зобов'язання переглянути списки кредиторів через шість місяців. Якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російським військовим, їх можуть викреслити зі списку", – додають автори.

Санкції проти Росії

18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У цьому пакеті запроваджені обмеження проти ще 105 кораблів "тіньового флоту" РФ. Крім того, він передбачає зниження граничної ціни на російську нафту – до 47,6 долара за барель. Після цього рішення світові ціни на нафту підскочили.

Варто зазначити, що слідом за рішенням ЄС граничну ціну на нафту Росії понизила і Велика Британія. Очікується, що це вдарить по доходах Москви від продажу нафти, які вже впали на 35% порівняно з минулим роком.

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