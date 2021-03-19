Також він проанонсував доповіді відомств, які повинні вести боротьбу з «контрафактом».

Рада національної безпеки й оборони України на наступному засіданні ухвалить рішення про застосування санкцій до осіб, які мають стосунок до переміщення контрафактної продукції з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.

Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив секретар відомства Олексій Данілов.

"Особливо ми звернули увагу на підприємства, які працюють на непідконтрольній території Донецької і Луганської областей. На наступному засіданні люди, які мають до цього безпосередній стосунок, будуть відображені у відповідних рішеннях Ради національної безпеки й оборони", - сказав він.

Також він проанонсував доповіді відомств, які повинні вести боротьбу з "контрафактом".

"На наступному засіданні Ради національної безпеки й оборони всі відомства, які безпосередньо повинні цим питанням піклуватися і контролювати, щоб цього ганебного явища у нас не було, матимуть відповідні доповіді на засіданні Ради національної безпеки й оборони", - сказав він.

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Засідання РНБО: що було раніше

Після засідання РНБО 11 березня Данілов проанонсував розгляд питання посилення боротьби зі злочинністю, яка контролює переміщення контрафактної підакцизної продукції з окупованої території Донецької і Луганської областей.

"На наступному засіданні відповідні служби робитимуть доповідь з цього питання. Йдеться про те, що ми повинні поставити крапку в цьому складному питанні", - сказав тоді Данілов.

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Автор: Дмитро Шварц