Засідання Радбезу спершу повинно було відбутися у п’ятницю, але його перенесли на сьогодні, 11 березня.

11 березня члени Ради національної безпеки та оборони ухвалили низку важливих рішень, зокрема в економічній сфері та сфері захисту територіальної цілісності України.

Перевірка депутатів через Харківські угоди

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РНБО доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту у Севастополі на 25 років. Наслідками цього рішення, зауважують у Радбезі, стали окупація Криму і війна на Донбасі.

Проти причетних, імовірно, відкриють справи за статтею про державну зраду.

У списку є багато чинних народних обранців та олігархів.

Націоналізація «Мотор Січ»

ПАТ «Мотор-Січ» повернуть у державну власність найближчим часом. Запорізьке підприємство «Мотор Січ» спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних агрегатів.

Створення Центру протидії дезінформації

Центр почне працювати з наступного вівторка, 16 березня, на Банковій. Наразі у центрі працюватимуть співробітники Апарату РНБО, а найближчим часом буде виданий указ президента щодо роботи центру.

Санкції проти російських банків

РНБО подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких спливає 19 березня. Під санкції у 2017-му потрапили "Сбербанк Росії", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", який збанкрутував і "БМ Банк", який здав банківську ліцензію.

У березні 2019 року п'ятий президент України підписав указ про продовження санкцій проти "Сбербанку" та "Промінвестбанку", тому що тільки вони зі списку санкцій залишилися на ринку.

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Автор: Яна Ставська