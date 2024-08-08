Перші угоди між Пекіном і Москвою можуть бути укладені вже цієї осені.

Росія і Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми. Укладання угод у сфері сільського господарства може розпочатись вже цієї осені, оскільки Москва і Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих США, пише Reuters з посиланням на джерела в сферах торгівлі і платежів.

Зазначається, що двосторонні затримки платежів були на порядку денному під час травневого візиту президента Владіміра Путіна до Китаю. Хоча і з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, проблеми з платежами залишаються.

Бартерна торгівля дозволила б Москві та Пекіну обійти платіжні проблеми, зменшити увагу західних регуляторів до двосторонніх операцій та обмежити валютні ризики. Росія розробляє правила для бартерної торгівлі, і російські джерела Reuters припускають, що Китай робить те ж саме.

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Топ-менеджер великого російського банку повідомив, що готується бартерна схема, але відмовився розкрити деталі. Одне джерело, яке працює у сфері платежів, повідомило, що обговорюється торгівля з Росією, яка експортує продовольчі товари.

Історія бартеру

Китай і Росія мають історію бартерних угод. Бартерні угоди між Москвою та Пекіном були поширені ще до розпаду Радянського Союзу і продовжувалися в 1990-х роках. Потім, завдяки розвитку банківського сектору, весь бізнес, вся торгівля між Росією і Китаєм повністю перейшла на банківські розрахунки. Однак угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, кажуть джерела агентства.

У лютому Міністерство економіки Росії опублікувало документ, в якому рекомендує російським компаніям проводити бартерні операції і вказує на підводні камені, яких слід уникати. Документ описує бартерні операції як хороший спосіб уникнути міжнародних розрахунків і готівки.

Бартерна торгівля – вирішення величезних проблем з оплатою як санкційних, так і цивільних товарів, заявило джерело в російському уряді, нарікаючи на те, що поїздка Путіна до Китаю не покращила перспективи. Інше джерело Reuters в російській промисловій фірмі повідомило, що між компаніями обговорюється питання експорту металів з Росії в обмін на машини з Китаю.

За словами журналістів, прозорість більш традиційних засобів торгівлі є стримуючим фактором для двосторонньої китайсько-російської торгівлі, так само як і відсутність у Москви та Пекіну механізму прямих платежів. Глобальна система фінансових повідомлень SWIFT залишається варіантом для банків, що не потрапили під санкції. Водночас система передачі фінансових повідомлень Банку Росії (СПФС) і китайська платіжна платформа CIPS ще не повністю пов'язані між собою.

"На сьогоднішній день все ще не існує IT-шлюзу, який би з'єднав ці дві системи, тому міст все ще залишається або через SWIFT, або через послуги дистанційного банківського обслуговування, які доступні майже в кожному банківському програмному забезпеченні", – сказав платіжний посередник.

Співпраця РФ та Китаю

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки.

Раніше УНІАН писав, що у 2024 році перевезення через Китай та Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину. Однак Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухиляння від санкцій.

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