Зазначається, що головними партнерами Пекіна стали країни Південно-Східної Азії.

У липні обсяг експорту Китаю в Росію скоротився на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому імпорт з Російської Федерації зріс на 5%.

Видання CNBC пише, що загалом експорт Китаю в доларовому вираженні зріс на 7% у липні порівняно з роком раніше, не виправдавши очікувань зростання на 9,7%. Імпорт Китаю в доларах зріс у липні на 7,2%, що набагато більше за прогноз у 3,5%.

Імпорт Китаю зі США в липні зріс на 24%, з Асоціації країн Південно-Східної Азії на 11%, а з Європейського союзу - на 7%.

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У річному обчисленні імпорт Китаю зі США скоротився на 1,4%, а експорт зріс на 2,4%. Експорт Китаю до США і Європейського союзу зріс у липні приблизно на 8% порівняно з попереднім роком, а експорт до Асоціації держав Південно-Східної Азії - на 12%, що робить цей регіон найбільшим торговельним партнером Пекіна. При цьому експорт Китаю в Росію впав на 3%, а імпорт зріс на 5%.

Експорт автомобілів з Китаю зріс на 26% і становив 553 000 одиниць. Експорт побутової техніки зріс на 17%, зокрема смартфонів. Експорт рідкоземельних металів впав на 19%. Водночас імпорт сирої нафти в Китай зріс на 8%, а природного газу - на 6%.

У першій половині року економіка Китаю зросла на 5%, але в червні зростання роздрібних продажів сповільнилося до 2%, що викликало сумніви в досягненні цільового показника ВВП на весь рік.

Санкції США проти РФ - останні новини

Наприкінці червня про проблеми з виведенням юанів з Московської біржі заявили брокерська компанія "Сінара" і "дочка" найбільшого російського держбанку Сбербанк CIB. 3 липня стало відомо, що китайські банки залишають Московську біржу. Фінустанови бояться потрапити під вторинні обмеження.

29 липня стало відомо, що банки Китаю повертають близько 80% російських переказів у юанях. Російським компаніям дедалі частіше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торгових домів".

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