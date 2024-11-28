Сергій Шапран та Володимир Осипов допомогли підсанкційній компанії 'Юнігран' відновити спецдозволи, - розслідування

18 березня 2024 року, керівник Держгеонадр Роман Опімах у порушення закону підписав наказ, яким затвердив рішення про поновлення спецдозволів для підсанкційних АТ "Малинський каменедробильний завод", АТ "Коростенський кар’єр", ПрАТ "Пинязевицький кар’єр". Про це повідомляє Олександр Лемєнов у розслідуванні "Крадіжка підсанкційного "Юнігран": історія про спецдозволи".

Нагадаємо, 12 травня 2023 року указом президента Зеленського №279/2023 було введено в дію рішення РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо Ігоря Наумця та Єлєни Калпи. Ці санкції передбачали анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержаних компаніями, що підконтрольні цим двом особам.

Лемєнов нагадує, що Група компаній "Юнігран" контролювалася російським бізнесменом, що мав також і український паспорт, Ігорем Наумцем. Як тільки над ним почали згущуватися "санкційні" хмари, він знайшов собі компаньйона – Сергія Шапрана. І таки дійшов згоди у вигляді "понятійки" [меморандуму про розподіл бізнесу – автор]. Йдеться про переписування всіх активів з підсанкційних компаній на новостворені. Розподіл часток між бенефіціарами – 50 на 50. Загальна вартість активів, про які йде мова, за попередньою ринковою оцінкою, сягає 4 млрд грн.

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"21 серпня 2024 року в додаток рішення РНБО щодо підсанкційних Наумця та Калпи було внесено зміни. Щодо Ігоря Наумця застосували ті ж види санкцій, включаючи обмеження щодо спецдозволів на користування надрами (за виключенням спецдозволу №634). Щодо Єлєни Калпи – за аналогією (за виключенням спецдозволів №766, №1601, №6136). У результаті такого реверансу для всіх трьох підприємств поновили дію спецдозволів на користування надрами. На сьогодні майже все майно групи компаній "Юнігран", як і спецдозволи на видобуток надр, по факту перекинули на інші новостворені компанії. І це вражаюча схема обходу санкцій. Через підроблені реєстраційні дані, маніпуляції з державними органами та використання прогалин у законодавстві підсанкційні активи, які фактично мали б стягнути в дохід держави, були розграбовані", - зазначає Лемєнов.

Нагадаємо, 16 листопада столичний Печерський районний суд 8 ухвалами наклав арешти на все майно компаній всієї групи "Юнігран" - частину бізнес-імперія росіянина з паспортами рф та України Ігоря Наумця, що контролював групу компаній "Юнігран". Але держава може втратити все, бо група "ділків" оперативно перекинула всі активи з юросіб на новостворені компанії. Розробкою покрокового плану дій щодо крадіжки підсанкційного майна займались сам Ігор Наумець, український бізнесмен Сергій Шапран, а також Володимир Осіпов.