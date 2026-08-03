YouTube незабаром перестане запускатися на старих Android-смартфонах: хто у списку

Це стосуватиметься моделей, що працюють на Android 6, зокрема популярних смартфонів, які тривалий час користувалися попитом серед користувачів.

Компанія Google поступово припиняє підтримку застарілих пристроїв на базі Android 6.0 Marshmallow. Як наслідок, власники таких пристроїв уже найближчими тижнями почнуть втрачати доступ до офіційного додатка YouTube, як зазначили у SlashGear.

Причина в тому, що в липні компанія підвищила мінімальні вимоги для сервісів Google Play – тепер вони працюють лише на пристроях з Android 7.0 та новіших версій. Оскільки YouTube тісно пов’язаний із Google Play services, додаток на смартфонах з Android 6.0 більше не зможе функціонувати у звичайному режимі.

Наразі близько 1,6% користувачів Android використовують телефони під управлінням Android 6, як випливає зі свіжої статистики Google. При загальній базі в 3,9 мільярда користувачів мова йде про близько 60 млн пристроїв, які втратять підтримку популярної відеоплатформи.

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Під час запуску YouTube користувачі таких пристроїв побачать повідомлення з пропозицією перейти на веб-версію сервісу через браузер. Сам смартфон не перестане працювати, а дані не будуть втрачені, однак це лише початок: з часом дедалі більше додатків почнуть втрачати підтримку Android 6.0, а власники таких пристроїв стикатимуться з повідомленнями про несумісність.

За словами Google, підтримка Android 6.0 більше не дозволяє повноцінно розвивати YouTube та впроваджувати нові функції. Виключивши старі пристрої, компания зможе зосередитися на покращенні роботи додатка на сучасних платформах.

Що робити власникам таких смартфонів

Незважаючи на припинення підтримки додатка, переглядати відеоролики на YouTube, як і раніше, можна через браузер, відкривши мобільну версію сайту. Аналогічний спосіб може стати у пригоді й у разі, якщо в майбутньому перестануть працювати інші сервіси Google, наприклад Gmail.

Насамперед варто перевірити, чи доступне для телефону офіційне оновлення системи. Для цього потрібно відкрити "Налаштування" → "Система" → "Оновлення ПЗ" і переконатися, що виробник не випустив Android 7.0 або новішу версію для вашого пристрою.

Якщо оновлень немає, єдиним довгостроковим рішенням залишається перехід на сучасний смартфон. Зараз Google і Samsung обіцяють до семи років програмної підтримки для своїх актуальних моделей, тому придбання нового пристрою дозволить надовго зберегти доступ не тільки до YouTube, але й до всіх сервісів Google.

Раніше в YouTube виявили новий баг, який "з’їдає" 100% потужності процесора. Проблема стосується не лише Chrome, а й інших браузерів, зокрема Microsoft Edge, Mozilla Firefox та Brave.

Нагадаємо, напередодні YouTube дозволив користувачам вимкнути шорти. Раніше така опція була доступна лише в режимі батьківського контролю.

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