Пенсійний вік у Європі різко збільшать: в яких країнах працюватимуть найдовше

Перегляд пенсійних правил пояснюють швидким старінням населення.

До кінця 2060-х років пенсійний вік у країнах Європейського Союзу зросте з 64,7 до 66,7 року для чоловіків і з 64 до 66,6 року для жінок. Про це повідомляє Euronews.

Очікується, що близько двох третин європейських країн підвищать пенсійний вік для чоловіків, тоді як три чверті – для жінок.

За даними дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у країнах ЄС середній пенсійний вік має зрости приблизно на два роки для чоловіків і на 2,6 року для жінок. Порівняння стосується людей, які виходили на пенсію у 2024 році, та тих, хто того ж року розпочав трудову діяльність у 22-річному віці (за умови безперервної кар'єри). Представники другої групи, як очікується, виходитимуть на пенсію наприкінці 2060-х років.

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"Підвищення пенсійного віку залишається поширеною стратегією для забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем без скорочення розміру пенсій. Альтернативою може бути підвищення пенсійних внесків або зменшення розміру пенсійних виплат", - ідеться у дослідженні.

Коли чоловіки виходять на пенсію

За даними ОЕСР, станом на 2024 рік найвищий пенсійний вік для чоловіків становив 67 років. Такий показник встановлено в Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландах. Середній пенсійний вік у країнах ЄС становить 64,7 року.

Туреччина, яка не входить до складу ЄС, є винятком у дослідженні: там чоловіки можуть виходити на пенсію вже у 52 роки. Наступний найнижчий показник – 62 роки – зафіксовано в Греції, Словенії та Люксембурзі.

Серед п'яти найбільших економік Європи найвищий пенсійний вік для чоловіків має Німеччина – 66,2 року, тоді як найнижчий – Франція, де він становить 64,3 року.

У середньому по ЄС чоловіки, які розпочали трудову діяльність у 22 роки у 2024 році, як очікується, виходитимуть на пенсію у віці 66,7 року приблизно у 2069 році. Найвищий пенсійний вік буде в Данії – 74 роки. До кінця 2060-х років він також досягне 71 року в Естонії та 70 років в Італії, Нідерландах, Швеції й на Кіпрі. Найнижчий пенсійний вік для чоловіків збережеться у Словенії та Люксембурзі – 62 роки.

Серед найбільших економік Європи найвищий майбутній пенсійний вік для чоловіків буде в Італії – 70 років. Далі йдуть Велика Британія, де він становитиме 68 років, та Німеччина – 67 років. У Франції та Іспанії чоловіки виходитимуть на пенсію у 65 років.

Найбільше зростання пенсійного віку для чоловіків очікується в Туреччині – одразу на 13 років - з 52 до 65 років. У Данії пенсійний вік для чоловіків підвищиться на сім років. В Естонії, Італії, Словаччині та на Кіпрі він зросте щонайменше на п'ять.

Коли на пенсію виходять жінки

Наразі середній показник у країнах ЄС становить 64 роки. Найвищий пенсійний вік для жінок – 67 років – встановлено в Данії, Нідерландах, Ісландії та Норвегії. Найнижчий пенсійний вік для жінок нині має Туреччина – 49 років. Далі йде Польща, де жінки виходять на пенсію у 60 років.

У середньому по ЄС жінки, які розпочали трудову діяльність у 22 роки у 2024 році, як очікується, виходитимуть на пенсію у віці 66,6 року. Це на 2,6 року пізніше, ніж жінки, які вийшли на пенсію у 2024 році.

Як і у випадку з чоловіками, найвищий пенсійний вік для жінок буде в Данії – 74 роки. Очікується, що в Естонії він сягне 71 року, в Італії – 70 років, а в Нідерландах, Швеції та на Кіпрі жінки також виходитимуть на пенсію у 70 років.

Серед країн ЄС найнижчий пенсійний вік для жінок наприкінці 2060-х років збереже Польща – 60 років. Серед найбільших економік Європи найвищий пенсійний вік для жінок буде в Італії – 70 років. Далі йде Велика Британія, де жінки виходитимуть на пенсію у 68 років. У Німеччині пенсійний вік для жінок сягне 67 років, а у Франції та Іспанії – 65 років.

Оскільки нинішній пенсійний вік для жінок у Туреччині є надзвичайно низьким, саме ця країна матиме найбільше його підвищення – на 14 років - з 49 до 63 років.

Експерти ОЕСР попереджають, що населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку протягом наступних 25 років стрімко старітиме. На кожні 100 людей віком від 20 до 64 років кількість осіб віком 65 років і старше зросте з 33 у 2025 році до 52 у 2050 році. У 2000 році цей показник становив лише 22 особи.

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Попри поширене уявлення, для призначення пенсії в Україні недостатньо лише досягти встановленого віку. Майбутній пенсіонер також має виконати низку додаткових умов, а невідповідність хоча б одній із них може позначитися на праві отримувати пенсійні виплати.

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