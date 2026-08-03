Для Росії війна вже давно зайшла у стратегічний глухий кут, - Буданов

За словами Буданова, Кремль упевнений, що зможе досягти своїх цілей військовим шляхом.

Спеціальні заходи з примусу Росії до миру тривають. Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі кореспонденту ТСН.

"Спеціальні заходи з примусу РФ до миру тривають. Війна, по суті, для них зайшла в глухий кут. Відбуваються якісь бойові дії: то просування, то його немає, то ми просуваємося, то вони... Стратегічно вона вже давно зайшла в глухий кут", – заявив Буданов.

За словами голови ОП, спеціальні заходи щодо примушення Росії до миру триватимуть "без конкретних термінів".

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"Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся до всіх цих аргументів. 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне – результат. Не так важливо, як увійти в цей процес. Набагато важливіше, з чим ми з нього вийдемо", – підкреслив Буданов.

Він зазначив, що Кремль досі помилково вважає, що зможе досягти своїх цілей військовим шляхом.

40 днів спеціальних заходів щодо примушення Росії до миру – що відомо

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю дронових ударів, покликану змусити Росію до переговорів про мир. У цей час Україна продовжила атакувати російські нафтопереробні заводи.

У The Economist писали, що 40-денний термін найкраще розуміти як політичний театр. Офіційні особи, наближені до Офісу президента, натякнули в розмові з журналістами, що цей термін розрахований так, щоб збігтися з наступним можливим моментом для переговорів.

Очікується, що переговори перейдуть із закулісних каналів у відкриті в серпні, коли російське вище командування вирішить, чи йти на осінньо-зимову кампанію.

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