Офісні працівники більше не потрібні: хто точно не залишиться без роботи в Україні

Брак робочих рук стає дедалі сильнішим.

Кадровий дефіцит в Україні продовжує посилюватися: 78% роботодавців уже відчувають нестачу персоналу, а 68% очікують подальшого погіршення ситуації протягом наступного року. Про це в коментарі УНІАН повідомила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

За її словами, найгостріший дефіцит сьогодні спостерігається саме серед робітничих професій.

"За результатами спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації, 73% кадрової потреби бізнесу припадає на фізичну працю – передусім будівельників, водіїв, працівників виробництва, кухарів, касирів та інших робітничих спеціалістів. Саме ці вакансії роботодавцям найскладніше закривати, і майже третина з них залишається відкритою понад три місяці", – повідомляє Абдулліна.

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Водночас в офісному сегменті ситуація більш збалансована, вказує фахівчиня. Тут конкуренція між кандидатами залишається вищою, особливо у професіях, пов'язаних із комунікаціями та цифровими сервісами.

"Наприклад, у червні 2026 року кількість відгуків на вакансії операторів чатів зросла на 247% порівняно з аналогічним періодом минулого року, менеджерів інтернет-магазинів – на 155%, складальників – на 109%, менеджерів готельно-ресторанної сфери – на 94%, SMM-менеджерів – на 67%", – наводить дані Абдулліна.

Тож Україні не просто бракує робочих рук – незбалансований розподіл спеціалістів погіршує ситуацію.

"Дані свідчать про те, що основний виклик ринку праці сьогодні полягає не у загальній нестачі кандидатів, а у структурному дисбалансі: найбільший попит бізнесу зосереджений саме у робітничих і технічних професіях, тоді як в окремих офісних спеціальностях конкуренція між кандидатами залишається значно вищою", – пояснює Абдулліна.

Дефіцит робочої сили в Україні – останні новини

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму. Саме його називають головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% опитаних підприємців.

За підрахунками Мінекономіки, для щорічного зростання ВВП на 7% Україні потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, яких необхідно буде залучити протягом наступних 10 років.

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