Шмигаль запропонував нову стратегію реформ / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ"", – написав прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд має намір зосередити свою діяльність на десяти ключових напрямках і реформах:

Відео дня
  • розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
  • реформа сектору цивільної безпеки;
  • оновлення політики щодо ветеранів;
  • реформа енергетики з упором на енергонезалежність і модернізацію;
  • відновлення;
  • масштабна соціальна реформа;
  • підтримка бізнесу;
  • подальша реформа освіти;
  • реформа митниці;
  • реформа системи держуправління.

Відновлення України - останні новини

Цього року в Україні планують витратити понад 14 млрд доларів на термінове відновлення. За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, пріоритетними напрямками є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури.

Як розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, Вашингтон розглядає можливість направити заморожені активи Росії на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Йдеться про суму близько 300 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: