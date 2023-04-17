Для України настав час переосмислити програму реформ, каже прем'єр.

У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ"", – написав прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд має намір зосередити свою діяльність на десяти ключових напрямках і реформах:

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розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору цивільної безпеки;

оновлення політики щодо ветеранів;

реформа енергетики з упором на енергонезалежність і модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

підтримка бізнесу;

подальша реформа освіти;

реформа митниці;

реформа системи держуправління.

Відновлення України - останні новини

Цього року в Україні планують витратити понад 14 млрд доларів на термінове відновлення. За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, пріоритетними напрямками є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури.

Як розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, Вашингтон розглядає можливість направити заморожені активи Росії на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Йдеться про суму близько 300 мільярдів доларів.

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