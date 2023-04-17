У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ"", – написав прем'єр.
За словами Шмигаля, уряд має намір зосередити свою діяльність на десяти ключових напрямках і реформах:
- розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
- реформа сектору цивільної безпеки;
- оновлення політики щодо ветеранів;
- реформа енергетики з упором на енергонезалежність і модернізацію;
- відновлення;
- масштабна соціальна реформа;
- підтримка бізнесу;
- подальша реформа освіти;
- реформа митниці;
- реформа системи держуправління.
Відновлення України - останні новини
Цього року в Україні планують витратити понад 14 млрд доларів на термінове відновлення. За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, пріоритетними напрямками є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури.
Як розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, Вашингтон розглядає можливість направити заморожені активи Росії на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Йдеться про суму близько 300 мільярдів доларів.