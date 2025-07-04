У ІІІ кварталі 2024 року звітність подавали майже три чверті підприємств.

Із 5 липня поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності для підприємств, яке було обмежене з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомила Державна служба статистики.

"Сьогодні офіційно опубліковані законодавчі зміни, що передбачають відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження. Це означає, що вже завтра — 5 липня 2025 року — закон набирає чинності", - йдеться в повідомленні.

Зміни до закону відновлюють регулярне та обов’язкове подання звітності від бізнесу, можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості тощо, а також статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики.

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Зазначається, що для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період — до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди.

Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук наголосив, що для більшості респондентів де-факто нічого не змінюється, адже прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Зокрема, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.

"При чому ця цифра змінюється від області до області, та в регіонах, які знаходяться далі від лінії фронту, показник перевищує 90%. Це свідчить про високу відповідальність бізнесу. Проте через неповні дані статистичні показники залишаються нерепрезентативними, що унеможливлює дотримання належного рівня якості державної статистики", - сказав Макарчук.

Звітність від підприємств

Як писав УНІАН, керівники підприємств, установ та організацій мали до 20 червня цього року подати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) звітність щодо наявності транспорту, його технічного стану, а також працівників, які керують цією технікою.

При цьому цей обов’язок стосується лише юридичних осіб, а фізичні особи та ФОП звільнені від подання такої звітності. У разі неподання звіту підприємству загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 000 до 59 500 гривень.

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