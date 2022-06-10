Врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки.

Кабінет міністрів врегулював питання термінів подання фінансової звітності під час дії воєнного стану.

Як повідомило Міністерство фінансів, рішенням уряду внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки.

Зокрема, такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

"Цими змінами також врегульовано питання щодо особливості проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення військових (бойових) дій (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) знаходяться на зазначених територіях). Керівники таких підприємств зможуть оперативно ухвалювати рішення про проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання або псування для забезпечення фіксування таких подій", - зазначили в Міністерстві.

Війна в Україні та економіка:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.

Станом на 25 травня повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація, завдала українській економіці збитків у розмірі 600 мільярдів доларів.

Згідно з прогнозами на кінець травня, через війну українська економіка впаде на третину.

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