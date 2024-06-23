Північна Америка може збільшити виробництво більшої кількості життєво важливого палива для атомних електростанцій.

Ціни на уран стрімко зростають на тлі прагнення урядів досягти кліматичних цілей, тоді як нові санкції США проти найбільшого виробника – Росії – можуть підштовхнути Північну Америку до виробництва більшої кількості життєво важливого палива для атомних електростанцій, пише Newsweek.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена внесла російський уран до списку санкцій, підвищивши ставки для США, щоб заповнити прогалину після десятиліть спаду внутрішнього виробництва цього товару.

Генеральний директор канадської компанії NexGen Energy Лі Кюрієр, що видобуває корисні копалини в Саскачевані, заявив, що США повинні позбутися залежності від Росії у видобутку корисних копалин: "Для того, щоб США дійсно відмовилися від російського урану, вони повинні мати доступ до безпечних, союзницьких джерел в США і за їх межами", – сказав він.

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Так, спотова ціна фунта урану 20 червня становила $85,70, що, хоча і нижче $106, яких вона досягла в січні, але все ще майже втричі перевищує $30 за фунт, які вона давала в січні 2021 року. За останні п'ять років ціни на уран зросли на 233%, що більш ніж удвічі перевищує зростання цін на срібло (99%) і більш ніж утричі – на золото (75%).

Джон Чампалья, генеральний директор компанії Sprott Asset Management, яка управляє найбільшим у світі фондом фізичного урану, вважає, що поточна ціна на уран є хорошою для інвестора в компанію, яка намагається перезапустити раніше існуюче виробництво: "На нашу думку, це недостатня ціна, щоб стимулювати нове виробництво з нуля. Ми вважаємо, що ціни на уран повинні бути в межах 120-150 доларів, щоб дійсно стимулювати це… Отже, ми маємо прецеденти, коли ціна на уран може явно подвоїтися з сьогоднішнього дня, і ми не здивуємося, якщо це станеться ", – додав Чампалья.

Виробництво урану

За словами журналістів, цього року буде вироблено близько 150 мільйонів фунтів урану, але для 440 реакторів, які зараз працюють у світі, потрібно приблизно 180 мільйонів фунтів на рік. І ця потреба зростатиме ще більше, оскільки в Індії та Китаї будується все більше реакторів, а існуючим – продовжують термін експлуатації на 20 років: "Ринкова ціна починає рухатися в очікуванні цього майбутнього попиту, і це, очевидно, посилає правильні сигнали галузі про те, що вона повинна виробляти більше", - сказав Чампалья.

США потребують 50 мільйонів фунтів урану на рік, але в першому кварталі 2024 року видобули лише 82 533 фунти з шахт у Вайомінгу, Техасі та Небрасці, що свідчить про їхню залежність від іноземних джерел. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), Росія забезпечила 12% урану, що надійшов до США у 2022 році, решта поставок надходила з Канади, а також Казахстану через його національного оператора "Казатомпром".

За оцінками Всесвітньої ядерної асоціації, до 2040 року світ потребуватиме вдвічі більше урану, ніж виробляється зараз. Після аварії на АЕС Фукусіма в Японії у 2011 році багато країн на десятиліття відвернулися від ядерної енергетики, що спричинило обвал цін на уран, який зробив його видобуток економічно невигідним. Єдиний спосіб вийти з цієї застарілої ситуації – підвищити ціни, щоб стимулювати будівництво нових шахт, вважає Чампалья.

Російський фактор

Закон про заборону імпорту російського урану, підписаний президентом США Джо Байденом, має винятки до 2028 року, поки вітчизняна промисловість перебудовується. Він дозволяє комунальним підприємствам імпортувати уран з Росії, якщо немає життєздатних альтернативних джерел або якщо це відповідає національним інтересам. Багато американських комунальних підприємств настільки залежать від російського збагаченого урану, що побоюються, що повна заборона може призвести до зупинки електростанцій.

Експерт з ядерної енергетики з Radiant Energy Group Марк Нельсон зауважив, що американські власники атомних електростанцій десятиліттями живилися дешевим російським збагаченим ураном, оскільки шахти в США закрилися. Однак американські компанії повинні знати, що вони можуть безпечно інвестувати у відновлення власного ланцюга поставок. Розвідка родовищ урану є помірно складним завданням. Запуск шахт у виробництво є надзвичайно складним завданням, вважає Нельсон.

Поряд із двопартійним законодавством адміністрація Байдена надала $2,7 млрд державної допомоги для стимулювання інвестицій у вітчизняний ядерний паливний цикл, зокрема у видобуток, переробку та збагачення урану. Однак великий виклик для США полягає в тому, що за останні 30 років там було завершено будівництво лише трьох ядерних реакторів.

Тим часом, Китай, як очікується, випередить США за кількістю атомних електростанцій до 2030 року і підкріпив свої інвестиції в інфраструктуру накопиченням запасів урану, щоб забезпечити стабільне постачання палива від свого союзника Росії та сусіда Казахстану.

Ядерна енергетика РФ

Раніше УНІАН писав, що до повномасштабного вторгнення в Україну на Росію вже припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів і палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. На її головних конкурентів у ядерній енергетиці – Китай, Францію, Японію, Південну Корею та США – близько 40%.

Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці.

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