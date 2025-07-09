Виробництво напоїв, міцність яких перевищує 9% впало на 9,5%.

У січні – червні цього року компанії Росія різко скоротили випуск алкогольних напоїв, якщо не враховувати пиво, сидр, пуаре та медовуху. Про це з посиланням на дані Федеральної служби з контролю за алкогольним і тютюновим ринками пише The Moscow Times.

"‎Загальний обсяг зменшився на 16,1%, до 79,3 млн декалітрів (дал) рік до року. Виробництво горілки знизилося на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяку – на 17%, до 3,45 млн дал"‎, – йдеться у повідомленні.

Виробництво напоїв, міцність яких перевищує 9% впало на 9,5%, до 46,83 млн дал. А найбільше падіння – на 91,6% – продемонструвала слабоалкогольна продукція (до 725,4 тис дал).

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Впало виробництво плодових спиртних і виноградовмісних напоїв, причому в першому випадку падіння становить 84,7%. Конкретно цю динаміку пов’язують з їхнім переведенням в інші споживчі категорії.

У той же час падіння цін на горілку експерти пов’язують із тим, що на початку року в Росії підвищили мінімальні роздрібні ціни на міцний алкоголь на 17%.

Справа в тому, що 1 січня 0,5 літра горілку в РФ можна продавати за ціною, що починається з 349 рублів, а коньяку – з 651 рубля (у 2024 році було 299 рублів і 556 рублів, відповідно).

Варто сказати, що не всі категорії алкогольних напоїв демонструють падіння. Так, в Росії почали більше виробляти виноградні та ігристі вина. У першому випадку зростання становить 12,4%, тоді як у другому – 18,5%.

The Moscow Times нагадує, що у минулому році продажі міцного алкоголю в РФ зросли до максимуму за вісім років і склали 8,5 літра на душу населення. При цьому на горілку припало 5,3 літра.

Для порівняння, у довоєнному 2021 році продажі міцного алкоголю в РФ перебували на рівні 7,4 літра, тоді як середньодушове споживання горілки становило 5 літрів.

Алкогольні напої – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що ціни на алкоголь можуть суттєво підвищитися. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ініціювала кампанію "3 до 35", закликаючи країни підняти ціни на шкідливу продукцію щонайменше на 50%.

Окрім алкогольних напоїв можуть подорожчати тютюн і солодкі напої, які також виступають одними з головних чинників неінфекційних захворювань.

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