Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення.

Європейський Союз допомагатиме Україні відбивати масштабні кібератаки. Наша країна отримає доступ до Резерву кібербезпеки - однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, Михайло Федоров та генеральний директор директорату Єврокомісії "Коннект" Роберто Віола підписали зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа".

Таким чином у разі масштабних кібератак на державні інформаційні системи, сайти, електромережі чи інші обʼєкти критичної інфраструктури Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення.

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"Це важливий сигнал підтримки від європейських партнерів та ще один крок до зміцнення кіберстійкості країни. Вдячні Європейському Союзу за системну й послідовну підтримку в боротьбі з ворогом на полі бою та в цифровому світі", - додали в Мінцифри.

Кібератаки на Україну

19 грудня 2024 року відбулася наймасштабніша за довгий час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебували у компетенції Міністерства юстиції України.

23 березня 2025 року онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки. Тоді не працював продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги.

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