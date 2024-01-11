Китайський лідер зазначив, що Пекін і Вашингтон мають шукати більше вигод для народів і надавати більше благ міжнародному співтовариству.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай хоче працювати зі Сполученими Штатами Америки над поліпшенням зв'язків між найбільшими економіками світу. Заява прозвучала за кілька днів до виборів на Тайвані, які можуть вплинути на відносини між двома країнами на довгі роки, пише Bloomberg.

"Китай готовий співпрацювати зі США для сприяння стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин", – зазначив лідер Китаю в листі, який Міністерство закордонних справ оприлюднило 10 січня.

Він також заявив, що Пекін і Вашингтон повинні "шукати більше вигод для своїх народів, надавати більше суспільних благ міжнародному співтовариству" і прагнути до "безпеки, спільного процвітання і відкритості".

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Зазначається, що такі коментарі з'явилися на тлі сплеску дипломатичної активності між Китаєм і США, що є найбільш конкретною ознакою прогресу після того, як Сі і президент Джо Байден наприкінці минулого року домовилися про відновлення відносин.

Цього тижня представники оборонних відомств США і Китаю відновили переговори про координацію політики в Пентагоні – прорив, якого давно прагнула адміністрація Байдена, підкреслюють журналісти.

За їх словами, переговори свідчать про значний поворот від початку 2023 року, але така дипломатична активізація може зупинитись після виборів президента на Тайвані. Залежно від того, хто переможе, Тайвань може або розвивати тісніші зв'язки з Китаєм, або наблизитися до Вашингтона.

"Наразі обидві сторони, схоже, намагаються забезпечити, щоб відносини не були підірвані виборами на Тайвані або безліччю інших проблем, які роками заважали відносинам – включаючи доступ до критично важливих технологій, претензії Пекіна в Південно-Китайському морі і суперечки про права людини", – пише агентство.

Китайсько-американські відносини

Китай запровадив санкції проти низки американських оборонних компаній. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР, це відповідь на поставки американської зброї на Тайвань.

Раніше УНІАН писав, що в Китаї розпочалися масштабні репресії серед військового командування після того, як були виявлені численні корупційні зловживання, що поставили під сумнів загарбницькі амбіції Пекіну щодо Тайваню.

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