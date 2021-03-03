Компанія взяла курс на інтернет-серфінг, орієнтований на конфіденційність / Ілюстрація REUTERS

Американська корпорація Google анонсувала, що з припиненням підтримки сторонніх cookie-файлів компаніям стане складніше відстежувати поведінку користувачів для таргетованої реклами.

Альтернативних способів відстеження дій користувачів Google вводити не планує. Про це в блозі Google повідомив директор з управління продуктами Девід Темкін.

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За його словами, компанія взяла курс на інтернет-серфінг, орієнтований в першу чергу на конфіденційність.

У Google наводять дослідження Pew Research Center, в якому стверджується, що 72% користувачів в Інтернеті відчувають, що майже всі їхні дії відслідковуються, а 81% заявили, що потенційні ризики від збору даних перевищують позитивні моменти.

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Автор: Олена Коваленко