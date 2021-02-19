На тлі санкцій США і відсутності доступу до комплектуючих для 5G смартфонів компанія Huawei скоротить випуск телефонів більш ніж у два рази у 2021 році.

Китайська Huawei повідомила своїх постачальників про скорочення своїх замовлень на компоненти для смартфонів більш ніж на 60% в цьому році.

Про це повідомляє Nikkei.

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Таке рішення компанії пов'язане з тривалими санкціями США. Huawei повідомила постачальників, що планує замовити в цьому році достатньо компонентів для 70-80 млн смартфонів.

Як пише видання, постачальники говорять про можливе зниження поставок до майже 50 млн одиниць.

Відзначається, що в порівнянні з випущеними у 2020-му 189 млн смартфонів йдеться про скорочення випуску пристроїв на 60%.

Huawei: історія конфлікту

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив вилучення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

18 січня 2021 року адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії та має намір відхилити десятки інших заявок.

Станом на 28 січня 2021 року санкції США майже у два рази обвалили продажі Huawei.

10 лютого 2021 року Huawei заявила про те, що хоче довести в суді, що не загрожує нацбезпеці США.

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Автор: Олена Коваленко