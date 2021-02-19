Китайська Huawei повідомила своїх постачальників про скорочення своїх замовлень на компоненти для смартфонів більш ніж на 60% в цьому році.
Про це повідомляє Nikkei.
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Таке рішення компанії пов'язане з тривалими санкціями США. Huawei повідомила постачальників, що планує замовити в цьому році достатньо компонентів для 70-80 млн смартфонів.
Як пише видання, постачальники говорять про можливе зниження поставок до майже 50 млн одиниць.
Відзначається, що в порівнянні з випущеними у 2020-му 189 млн смартфонів йдеться про скорочення випуску пристроїв на 60%.
Huawei: історія конфлікту
- Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.
- Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року.
- У липні під тиском США британський уряд ухвалив вилучення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.
- Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".
- Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.
- Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.
- Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.
- 22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.
- 23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.
- 23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
- 18 січня 2021 року адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії та має намір відхилити десятки інших заявок.
- Станом на 28 січня 2021 року санкції США майже у два рази обвалили продажі Huawei.
- 10 лютого 2021 року Huawei заявила про те, що хоче довести в суді, що не загрожує нацбезпеці США.
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