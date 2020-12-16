За інформацією інсайдера, Apple врахувала всі проблеми з випуском смартфонів у 2020 році та має намір представити чергове покоління смартфонів вчасно.

Наступний флагманський смартфон Apple iPhone 13 вийде на ринок без затримок.

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

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Як пише видання, Apple врахувала всі проблеми з випуском смартфонів у 2020 році та має намір представити чергове покоління смартфонів точно в строк.

Компанія має намір провести традиційну презентацію у вересні наступного року. У зв'язку з цим Мін-Чі Ко прогнозує, що перша партія iPhone 13 надійде у виробництво вже влітку 2021 року.

Експерт також розсекретив інформацію про те, що у 2021 році Apple випустить iPhone з процесором Apple A15. Разом з тим він спростував чутки про те, що основний виробник чіпів для iPhone — тайванська компанія TSMC — знижує темпи виробництва на 20 відсотків. За даними аналітика, попит на смартфони серії iPhone 12 стабільно високий, тому партнери американської корпорації не збираються знижувати обсяги поставок.

Проблеми з iPhone

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.

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Автор: УНІАН