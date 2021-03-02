Інвестори криптопроекту Telegram вимагають від компанії відшкодувати збитки на десятки мільйонів доларів і загрожують судом.

Інвестори фонду прямих інвестицій Da Vinci Capital відправили засновнику Telegram Павлу Дурову, віце-президенту компанії, а також іншим топ-менеджерам і юристам TON повідомлення про намір подати позов проти TON і Telegram.

Про це пише Forbes.

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Як пише видання, інвестори вимагають від Дурова компенсувати збиток у розмірі близько $100 млн за невдалий проект TON.

За словами співрозмовників видання, близьких до топ-менеджменту Telegram, компанія дійсно отримала такий лист від інвесторів, однак сума вимог у ньому — $20 млн. Як уточнює видання, невідомо, чи є цей лист єдиним.

Інвестори відвели Telegram два тижні на компенсацію збитку, в іншому випадку вони погрожують звернутися до суду. За словами співрозмовника видання, попередньо основним місцем суду стане Лондон.

"Потім підтягнуться інші юрисдикції", - додало джерело Forbes.

Блокчейн-платформа TON

Disruptive Era Fund під управлінням Da Vinci Capital був одним з найбільших інвесторів TON.

Фонд уклав з Telegram угоди про покупку токенів на суму $72,1 млн.

За 2018 рік фонд перевів на рахунки Telegram $45,4 млн.

У березні 2020-го суд в США виніс рішення, яким визнав токени Gram цінним папером. Таким чином, суд заборонив випуск криптовалюти Telegram.

У травні 2020 року засновник Telegram Павло Дуров оголосив про припинення роботи над блокчейн-платформою TON.

Команда Дурова запропонувала інвесторам кріптопроекта Telegram кілька варіантів повернення коштів: отримати 72% вкладених коштів зараз або залишитися в проекті ще на рік і отримати 110%.

Також в Telegram розглядали можливість розрахуватися з інвесторами акціями компанії, якщо криптовалюта випустити все-таки не вийде.

Пізніше в компанії Дурова скорегували плани та запропонували інвесторам забрати вкладені кошти або залишити їх під кредит. Про запуск блокчейна і випуск криптовалюта Gram у 2021 році в листі не згадувалося.

Капіталізація Telegram

Станом на 12 січня 2021 року месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Станом на 15 січня 2021 року потенційні інвестори оцінили компанію в $30 млрд.

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Автор: Олена Коваленко