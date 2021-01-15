Це перша зовнішня оцінка компанії за останні роки, про яку стало відомо.

Засновник Telegram Павло Дуров відмовився від пропозиції консорціуму західних фондів про інвестиції в компанію.

Про це повідомляє The Bell.

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Потенційні інвестори оцінили всю компанію в $30 млрд. Відзначається, що це перша зовнішня оцінка Telegram, про яку стало відомо за останні кілька років.

За словами співрозмовників видання, йшлося про покупку частки в 5-10% в компанії. Пропозиція була зроблена в кінці минулого тижня, і засновник Telegram вже встиг його відхилити.

Що цьому передувало

Видання The Information повідомляло про те, що Telegram може залучити близько $1 млрд кредиту найближчим часом. У коментарі виданню представник компанії зазначив, що Telegram "розглядає різні варіанти відповідно до своєї ідеї, орієнтованої на конфіденційність, але не буде брати на себе жодних зобов'язань, що передбачають будь-яку форму обов'язкового виходу".

Станом на 12 січня 2021 року месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної серед його прихильників.

Крім того, на початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

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Автор: УНІАН