Компанія Spotify активно займається розвитком попередньо записаних подкастів, а тепер виходить і на ринок аудіо бесід в прямому ефірі.
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Про це повідомляє портал ITC.ua.
"Spotify придбала компанію Betty Labs, яка є розробником відповідної програми Locker Room. Сума угоди не розкривається", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після завершення угоди додаток Locker Room залишиться доступним в магазинах додатків, але змінить назву. Також воно отримає ширший акцент на музику, культуру і спорт. Spotify заявляє, що вважає живий аудіо ідеальним для авторів, які хочуть спілкуватися з аудиторією в режимі реального часу, будь то прем'єра альбому, проведення сеансу запитань і відповідей або виступу.
Spotify має намір дозволити проводити бесіди будь-якому користувачеві, а не тільки підтвердженим авторам. Таким чином, додаток буде безпосередньо конкурувати з різними існуючими додатками для аудіо бесід в прямому ефірі, включаючи Twitter Spaces, Clubhouse і Discord.
Spotify збереже два окремих додатки для аудіо контенту. Хоча не виключається, що в майбутньому частина функцій (або ж все повністю) Locker Room буде інтегрована в основний додаток Spotify. Або ж спілкування в аудіо кімнатах можна буде записати й потім відправити в Spotify в якості подкасту.
Компанія також має намір експериментувати з різними функціями монетизації в аудіо додатку. Наприклад, деякі чати можуть бути безкоштовними, а інші – стануть платними.
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