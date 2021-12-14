Знайдено спосіб красти паролі і дані з мільярдів пристроїв / фото ua.depositphotos.com

Експерти з кібербезпеки натрапили на небезпечну уразливість в домашніх пристроях з чіпами Wi-Fi та Bluetooth, за допомогою яких зловмисники легко можуть витягувати паролі та маніпулювати інтернет-трафіком.

Про це пише техпортал Bleeping Computer з посиланням на велику групу фахівців з Дармштадтського технічного університету, СNIT та Secure Mobile Networking Lab.

Зазначається, що сучасні споживчі девайси, такі як смартфони або планшети, забезпечені однокристальними системами (SoC) з окремими модулями Bluetooth, Wi-Fi і LTE, кожен з яких має свої власні механізми безпеки.

Читайте такожСкладено топ популярних паролів в Україні, які можуть зламати за секундуВтім, ці компоненти часто використовують одні й ті ж ресурси, наприклад, загальну антену або діапазон частот. Подібного роду шерінг спрямований на те, аби зробити SoC більш енергоефективними. Крім того, підвищується пропускна здатність та усувається пінг при обміні даними.

Як детально говориться в дослідженні, саме спільні ресурси стають сполучними для проведення атак з метою підвищення привілеїв. Як результат, зловмисник може зчитувати паролі та дані на цільовому пристрої, а також впливати на його працездатність.

У зв'язку з цим дослідники констатували реальну небезпеку злому моделей бездротових адаптерів від Broadcom, Cypress і Silicon Labs. За оцінкою фахівців, мовиться про мільярди електронних пристроїв по всьому світу.

Пристрої, в яких знайдені уразливості / Фото bleepingcomputer.com

Про всі виявлені вразливості повідомляється виробникам, які намагаються їх виправити за допомогою патчів.

Проте це роблять не всі, оскільки в деяких випадках оновлення знизить продуктивність. До того ж розробники припинили підтримку багатьох старих продуктів, тому власникам доведеться використовувати їх лише на свій страх і ризик.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у власників піратських версій Windows почали красти гроші з криптогаманців. При цьому сама шкідлива програма надійно прихована від антивірусів, а видалити її з системи може бути непросто.

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Автор: Денис Пономаренко