У MIUI далеко не всі функції корисні, а деякі з них ще й шкідливі.

У гонитві за покупцями виробники смартфонів намагаються завоювати довіру нової аудиторії, заманюючи її навороченим функціоналом. Як показує практика, всякі "фішки" рано чи пізно втрачають свою актуальність й тільки заважають нормальному функціонуванню гаджета.

Якщо говорити конкретно про флагмани Xiaomi й оболонку MIUI, то в ній користувачі помітили давно не актуальну опцію "Пошук пристроїв Bluetooth". Її деактивування позитивно зобразиться на якості інтернету через Wi-Fi та дозволить ще сильніше заощадити заряд.

Як поліпшити Wi-Fi з'єднання в смартфонах Xiaomi

Відкрийте налаштування телефону. Виберіть пункт "Пошук".

Натисніть "Пошук Wi-Fi і Bluetooth".

Вимкніть "Пошук Bluetooth-пристроїв".

Також варто зауважити, що використання додаткових модулів смартфона, як Bluetooth у нашому випадку, негативно впливає на витрату енергії батареї. Таким чином, вимкнувши лише один перемикач, користувач зможе "вбити" одним пострілом відразу двох зайців.

Раніше УНІАН ділився добіркою найпотужніших смартфонів у світі. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

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Автор: Денис Пономаренко