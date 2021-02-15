Активувати нову функцію можна в налаштуваннях браузера Chrome в розділі приватності.

Компанія Google тестує нову функцію приватності в браузері Chrome для платформи iOS. Вона дозволить обмежувати доступ до вкладок в режимі інкогніто за допомогою функції Face ID.

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У примітці до оновлення останньої бета-версії Chrome 89 для iOS йдеться, що "коли ви повертаєтеся до додатка Chrome, ваші вкладки інкогніто будуть розмиті доти, доки ви не підтвердите, що це дійсно Ви". Активувати нову функцію можна в налаштуваннях браузера Chrome в розділі приватності. Однак слід зазначити, що вона знаходиться на ранньому етапі тестування, оскільки навіть не всі бета-тестери отримали доступ до неї.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6 — Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021

Примітки до оновлення останньої бета-версії Chrome 89 для iOS показують, що "коли ви повернетеся в додаток Chrome, ваші вкладки в режимі інкогніто будуть розмиті, поки ви не підтвердите, що це ви". Ви можете включити цю функцію в розділі конфіденційності в Налаштуваннях Chrome, але, схоже, вона знаходиться на ранньому етапі тестування, оскільки навіть не у всіх бета-тестерів є доступ.

Як очікується, браузер Chrome 89 вийде на початку березня. Однак поки немає впевненості в тому, що підтримка Face ID для вкладок інкогніто буде готова до того часу.

Для старих пристроїв Google також пропонує підтримку Touch ID. Ця функція походу на секретний режим, який доступний у власному браузері Samsung. Він дозволяє блокувати вкладки для перегляду і розблокувати їх за допомогою розпізнавання обличчя або відбитка пальця користувача.

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Автор: УНІАН