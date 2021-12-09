Рішення запустити інтернет-магазин можна пояснити зростанням обсягу інтернет-торгівлі в Україні.

Без гучних презентацій та пресрелізів компанія Samsung запустила офіційний український інтернет-магазин на базі свого сайту.

Про це повідомляє Mezha.media.

В інтернет-магазині можна замовити смартфони, планшети та аксесуари до них, а також техніку для дому – від холодильника до пральної машини. Всі ціни – в гривнях.

Замовлення Samsung буде доставляти по всій Україні: доставка здійснюється безкоштовно на відділення Нової Пошти (незалежно від вартості). Оплатити замовлення можна як за допомогою банківської карти на сайті, так і готівкою при отриманні.

Офіційний інтернет-магазин на сайті компанії Samsung працює на ключових для виробника ринках, тому його запуск в Україні свідчить про те, що важливість українських споживачів для компанії продовжує зростати.

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Раніше УНІАН писав, що Samsung презентувала один з найдешевших 5G-смартфонів на ринку. Новинка може похвалитися хорошим екраном з підвищеною частотою оновлення до 90 Гц замість звичних 60, бічним сканером пальця і потрійною основною камерою.

У США смартфон з'явився на прилавках ще минулого тижня за ціною 250 доларів (близько 6799 грн за курсом). Про надходження продукту в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

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Автор: Денис Пономаренко