Передбачається, що новий гаджет буде відрізнятися IPS-дисплеєм з підвищеною частотою оновлення і ємною батареєю.

Компанія POCO - суббренд китайської компанії Xiaomi, розкриває все більше інформації про новий POCO X3 Pro. Смартфон має стати новою версією бюджетного хіта X3.

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Як повідомляє 4PDA, менеджер індійської філії бренду Анудж Шарма продемонстрував стійкість дисплея пристрою до механічних пошкоджень.

У своєму Twitter представник компанії опублікував відеоролик з демонстрацією можливостей загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, яким оснастять екран. Моделі пристрою він не уточнив, але враховуючи, що вендор вже анонсував презентацію POCO X3 Pro, мова імовірно йде саме про нього.

Corning Gorilla Glass 6 from Лілія Моргун on Vimeo.

Згідно відеоряду, фірмовому захисному покриттю не страшні багаторазові падіння на тверді нерівні поверхні з висоти до одного метра і тиск із зусиллям до 28 кілограм.

Анонс POCO X3 Pro ще не відбувся. Але йому приписують 6,67-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 5160 МаГ з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт і 48-мегапіксельну основну камеру.

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Автор: Дмитро Захаров