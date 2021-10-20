JPMorgan знизив прогноз виручки від iPhone до 63 мільярдів доларів за перший квартал 2022 фінансового року.

Шанувальники Apple можуть зіткнутися з дефіцитом iPhone через глобальну нестачу чіпів.

Такий прогноз зробили інвестиційні банки JPMorgan і Needham, повідомляє Reuters.

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JPMorgan знизив прогноз виручки від iPhone до 63 мільярдів доларів за перший квартал 2022 фінансового року. Таке падіння складе 4 відсотки в річному численні.

Needham знизив прогноз продажів на четвертий квартал 2021 року на 10 мільйонів штук, пославшись на проблеми з ланцюжком поставок і брак чіпів.

Згідно з прогнозом, в першому кварталі 2022-го Apple поставить на ринки 80 мільйонів iPhone 13.

Скорочення виробництва через брак мікрочіпів:

13 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що корпорація Apple, ймовірно, скоротить виробництво iPhone 13 на 10 млн одиниць через глобальну нестачу мікрочіпів.

Про скорочення виробництва оголосили й інші великі виробники, у тому числі Toyota і Volvo, GM і Jaguar Land Rover. Toyota, наприклад, до кінця літа скоротила випуск машин на 40% і закрила 14 заводів в Японії.

Компанія RED, на камери якої знімають Netflix і Голлівуд, на початку літа на два місяці зупинила виробництво через брак чіпів, і замовлені камери теж доводиться чекати місяцями.

На брак чіпів скаржаться і південнокорейські технологічні гіганти Samsung і LG. Обидві корпорації, як і Apple, мають достатні кошти, щоб купувати чіпи вагонами - але їх немає.

Чому виникла нестача мікрочипів:

Передумови нестачі чипів, виникли не тільки через пандемію коронавірусу, вони складалися роками.

До числа проблем, з якими зіткнулася індустрія мікросхем перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.

Автор: Олена Коваленко