Нове меню "Пуск" стало одним з найбільш спірних змін в дизайні Windows 11. Microsoft прислухалася до відгуків та впровадила ряд поліпшень в останній збірці для учасників програми бета-тестування.
У налаштуваннях "Пуск" тепер можна закріпити більше додатків або вивести більше рекомендацій. У стандартному режимі двом цим об'єктам виділено по три рядки, тому при пріоритеті закріплених додатків скоротиться зображення рекомендованих файлів.
А ще розробники повернули годинник та дату на додаткові монітори. Зараз вони є тільки на основному екрані. У бічній панелі почнуть зображатися три високопріоритетних повідомлення про дзвінки або нагадування, а також одне звичайне.
І нарешті, з "Панелі управління" в "Параметри" переїхали:
- розширені параметри загального доступу;
- додаткова інформація про принтер або сканер у розділі "Принтери та сканери";
- деякі точки входу для налаштувань мережі і підключених пристроїв.
Збірка Windows 11 Dev 22509 поки доступна тільки користувачам, які зареєструвалися як бета-тестери або розробники. Найближчим часом всі охочі зможуть ознайомитися з нею.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Microsoft дозволила користувачам відмовитися від паролів для акаунтів. У компанії пояснили, що вважають паролі "застарілими" і становлять загрозу безпеці акаунтів. На вибір представляється відразу кілька альтернатив, включаючи біометричні.