А ще повернули годинник та дату на додаткові монітори.

Нове меню "Пуск" стало одним з найбільш спірних змін в дизайні Windows 11. Microsoft прислухалася до відгуків та впровадила ряд поліпшень в останній збірці для учасників програми бета-тестування.

У налаштуваннях "Пуск" тепер можна закріпити більше додатків або вивести більше рекомендацій. У стандартному режимі двом цим об'єктам виділено по три рядки, тому при пріоритеті закріплених додатків скоротиться зображення рекомендованих файлів.

А ще розробники повернули годинник та дату на додаткові монітори. Зараз вони є тільки на основному екрані. У бічній панелі почнуть зображатися три високопріоритетних повідомлення про дзвінки або нагадування, а також одне звичайне.

І нарешті, з "Панелі управління" в "Параметри" переїхали:

розширені параметри загального доступу;

додаткова інформація про принтер або сканер у розділі "Принтери та сканери";

деякі точки входу для налаштувань мережі і підключених пристроїв.

Збірка Windows 11 Dev 22509 поки доступна тільки користувачам, які зареєструвалися як бета-тестери або розробники. Найближчим часом всі охочі зможуть ознайомитися з нею.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Microsoft дозволила користувачам відмовитися від паролів для акаунтів. У компанії пояснили, що вважають паролі "застарілими" і становлять загрозу безпеці акаунтів. На вибір представляється відразу кілька альтернатив, включаючи біометричні.

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Автор: Денис Пономаренко