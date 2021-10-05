Корпорація вирішила випустити нову ОС на день раніше, проте не у всіх країнах.

Компанія Microsoft випустила нову операційну систему Windows 11 на день раніше, хоча раніше прем'єра була намічена на 5 жовтня. Корпорація оголосила про запуск ОС, проте поки що встановити її зможуть не всі користувачі.

Про це повідомляє видання The Verge.

Довгоочікувана ОС, яку раніше могла протестувати тільки мала частина користувачів по всьому світу, тепер доступна для власників нещодавно придбаних ПК або ноутбуків. Першими отримають оновлення власники пристроїв з Windows 10. Для всіх інших отримання Windows 11 буде поступовим.

"Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 до середини 2022 року", - заявили в Microsoft.

Читайте такожFacebook і Instagram відновили роботу після масштабного збоюТак, пристрої, для яких вже доступна Windows 11, отримають ОС протягом дня. Власники ПК або ноутбуків, які не отримають оновлення автоматично, можуть самостійно перевірити, чи доступна їм нова система.

Для цього потрібно зайти в "Центр оновлення Windows". Одними з перших ОС отримають жителі Нової Зеландії.

Windows 11 - що відомо

Автор: Поліна Кузенко