Відновлення повноцінної роботи може зайняти деякий час.

В "Укрпошті" стався технічний збій. Компанія повідомляє, що у відділеннях є можливість видавати посилки та приймати платежі, але інші послуги поки недоступні.

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", — йдеться у повідомленні.

Наразі зберігається можливість видавати посилки та приймати платежі у відділеннях поштової служби. Надання інших послуг відновиться згодом.

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Як повідомляв УНІАН, зранку про масштабну кібератаку на датацентр повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України". Через атаку вебсайти та кол-центр "Нафтогазу" та Газмережі перестали працювати.

Крім того, через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "ШЛЯХ" та офіційного сайту Укртрансбезпеки.

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