Користувачам необхідно буде підписати нову угоду.

Месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Користувачам необхідно буде підписати нову угоду, проте нова політика конфіденційності почне діяти тільки з середини травня. Про це повідомляє Financial Times.

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Як пише видання, раніше передбачалося, що користувачі мали погодитися на нову угоду до 8 лютого. Однак, після появи інформації про передачу персональних даних, багато хто з користувачів почали відмовлятися від WhatsApp.

Представники месенджера відзначили, що рішення прийнято через «дезінформацію про те, як працює приватність і безпека в WhatsApp».

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

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Автор: Олена Коваленко