Месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.
Користувачам необхідно буде підписати нову угоду, проте нова політика конфіденційності почне діяти тільки з середини травня. Про це повідомляє Financial Times.
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Як пише видання, раніше передбачалося, що користувачі мали погодитися на нову угоду до 8 лютого. Однак, після появи інформації про передачу персональних даних, багато хто з користувачів почали відмовлятися від WhatsApp.
Представники месенджера відзначили, що рішення прийнято через «дезінформацію про те, як працює приватність і безпека в WhatsApp».
Що цьому передувало
- На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
- 8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
- 10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.
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