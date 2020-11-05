Статок Джеффа Безоса перевищує $190 мільярдів.

Джефф Безос, власник і CEO гіганта онлайн-торгівлі Amazon за останній тиждень продав належні йому акції компанії на суму близько $3 млрд.

Про це повідомляє CNBC.

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У серпні Безос продав акції Amazon на $3,1 млрд і в лютому — на $4,1 млрд. Як пише видання, загальна сума продажів за 2020 рік перевищила $10,2 млрд.

Для порівняння - за весь 2019 рік Безос продав акції Amazon на $2,8 млрд.

Навіть після останнього продажу Безосу як і раніше належить понад 53 млн акцій на суму майже $170 млрд, що робить його найбагатшою людиною у світі.

Як росли акції Amazon

У 2019 році Безос продав акцій на $2,8 млрд, заявивши, що має намір щорічно направляти $1 млрд від продажів акцій для фінансування своєї космічної компанії Blue Origin.

З початку року акції Amazon зросли на 73%. За даними рейтингу мільярдерів Forbes, на 6 серпня статки Безоса оцінювалися в $189,5 млрд.

9 липня 2020 року Мінфін США оштрафував Amazon за порушення санкційних програм, введених Управлінням з контролю над іноземними активами (OFAC).

6 серпня 2020 року найбагатша людина у світі, глава Amazon Джефф Безос продав акції компанії на суму, що перевищує $3,1 млрд.

18 серпня 2020 року Amazon заявив про збільшення штату на 3,5 тисячі співробітників.

26 серпня 2020 засновник Amazon Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї статки сягнули $200 млрд.

Станом на 27 жовтня 2020 року стан 10 найбагатших людей світу впало на $17 мільярдів.

Вибори в США

3 листопада 2020 року в США відбулися президентські вибори. Станом на 5 листопада, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна. Триває підрахунок голосів.

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Автор: УНІАН