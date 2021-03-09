В цілому Юань передав близько 18 млн акцій Zoom двом реципієнтам - по 9 млн акцій кожному.

Засновник Zoom Video Communications Ерік Юань передав в якості подарунка близько 40% своїх акцій компанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на відомості, подані сервісом до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США минулого тижня.

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Вартість подарованого пакету акцій оцінюється приблизно в $6 млрд.

В цілому Юань передав близько 18 млн акцій Zoom двом реципієнтам — по 9 млн акцій кожному.

Імена одержувачів при цьому не розкриваються.

Самі акції були передані від двох трастових фондів, довірчими власниками яких є пан Юань та його дружина.

До трансакцій Ерік Юань був найбільшим акціонером Zoom з 15% часткою в компанії та 40% голосів. Подарований пакет акцій становить приблизно 6% акціонерного капіталу Zoom. За даними сервісу InsiderScore, який аналізує угоди корпоративних інсайдерів, в результаті трансакцій кількість голосів знизилася до 27%.

Що являє собою додаток Zoom

Сервіс Zoom використовують для підтримки робочих зв'язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах і університетах. Заходити в програму можна як з комп'ютера, так і з планшета з телефоном.

Організувати зустріч може будь-хто, хто створив обліковий запис. Безкоштовний аккаунт дозволяє проводити відеоконференції тривалістю 40 хвилин, проте на період пандемії коронавірусу сервіс прибрав це обмеження.

До відеоконференції може підключитися будь-який користувач, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити повторюване посилання, тобто для постійного уроку в певний час можна зробити одне і те саме посилання для входу.

Де завантажити і як встановити Zoom

Встановити додаток Zoom можна на комп'ютер або мобільний пристрій. Зробити це досить просто - потрібно лише безкоштовно завантажити програму на офіційному сайті zoom.us.

Платформа доступна для операційних систем Windows, MacOS, Android і iOS і має плагін, що дозволяє використовувати Zoom в браузерах Google Chrome і Mozilla Firefox.

Після завантаження програми потрібно пройти просту реєстрацію. Або ж для входу систему Zoom можна використовувати поточний аккаунт Facebook. Можна також прив'язати аккаунт Google до платформи Zoom.

Як працює сервіс Zoom

Під час реєстрації на сервісі Zoom користувач отримує постійний персональний ідентифікаційний номер своєї відеоконференції. Цей номер можна також вибрати самостійно.

Ідентифікаційний номер розсилається будь-яким способом всім учасникам у вигляді посилання у форматі https://zoom.us/j/номер_конференции. Таким чином, будь-який учасник відеоконференції потрапляє на неї в один клік.

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Автор: Олена Коваленко