Китай провалює програму виробництва флагманського пасажирського авіалайнера

COMAC C919 – головний проєкт цивільної авіації Китаю, розроблений для конкуренції з Boeing 737 та Airbus A320.

Незважаючи на плани різко збільшити виробництво авіалайнерів C919, в 2026 році компанія COMAC поставила замовникам лише п'ять таких машин. Про це повідомляє South China Morning Post.

Раніше стало відомо, що COMAC планувала виготовити цього року близько 30 C919, проте у першому кварталі було поставлено лише три літаки, а цього місяця виготовлено ще дві машини.

Труднощі з виробництвом авіалайнера стають системою. Раніше стало відомо, що минулого року COMAC поставила лише 15 літаків при початковому плані 75.

За даними профільних джерел, всього з моменту введення в експлуатацію передано 37 машин. Основними експлуатантами C919 залишаються кілька найбільших авіакомпаній Китаю. Так, China Eastern експлуатує 15 літаків, а Air China – 11.

Фахівці виділяють кілька основних труднощів із виробництвом літака.

Хоча його планер значною мірою локалізований, деякі критичні компоненти, включаючи двигуни CFM LEAP-1C та авіоніку, залишаються залежними від західних постачальників. На тлі геополітичних ризиків та перебоїв у постачаннях це призводить до затримок виготовлення літаків.

Додатковим фактором виступає нестача робочої сили, а якщо бути точніше – нестача кваліфікованого персоналу, що також суттєво уповільнює виробництво авіалайнерів.

Загалом ситуація навколо C919 наочно показує, що створення повноцінного конкурента Boeing і Airbus упирається не лише в технології, а й у стійкість глобальних ланцюжків поставок.

C919 - що це за літак

C919 – сімейство китайських вузькофюзеляжних середньомагістральних пасажирських літаків. Це найбільший авіалайнер, спроектований і побудований у Китаї (після експериментального Shanghai Y-10) та другий літак компанії COMAC після регіонального C909.

C919 створили відповідно до довгострокової програми Китаю з розвитку національної авіагалузі. Його бачать конкурентом Airbus A320neo і Boeing 737 MAX, що займають левову частину ринку в цьому сегменті.

