Новий китайський авіалайнер 'розвалюється' у повітрі, – ЗМІ

COMAC C919 – головна надія китайського цивільного авіапрому.

У мережі з’явився документ китайської авіакомпанії China Southern Airlines, який стосується нового літака COMAC C919. Він датований травнем цього року та містить перелік критичних дефектів машини, повідомляє The Epoch Times.

Автентичність документа не підтверджена, водночас це не заважає авіаційній спільноті активно обговорювати його зміст.

Серед виявлених недоліків C919 зазначаються витоки оливи в сухому відсіку крила, пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків, заклинювання клапанів системи протиобледеніння, а також обгоріла панель електроживлення задньої кухні. Деякі з цих несправностей були відомі ще під час приймання літаків і льотних випробувань, однак продовжували виникати після їх введення в експлуатацію.

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Повідомляється, що проблеми з новими літаками виникали неодноразово. Зокрема, на одному з C919 (бортовий номер B-659F) перший серйозний збій стався лише через 13 годин після його введення в експлуатацію.

У документі йдеться не про поодинокі випадки, а про повторювані несправності, які автори називають "системними проблемами, що існують тривалий час".

Як стверджується, China Southern вимагала від COMAC розкрити інформацію про раніше виявлені дефекти та надати плани їх усунення. Наразі авіакомпанія експлуатує 12 літаків C919, а ще 88 замовила. Загалом її портфель замовлень налічує 100 таких лайнерів із поставками до 2031 року.

Довідка УНІАН. COMAC C919 став першим вузькофюзеляжним реактивним пасажирським літаком, повністю розробленим у Китаї. Лайнери цього сімейства позиціонуються як конкуренти популярних моделей Boeing та Airbus, зокрема Airbus A320neo і Boeing 737 MAX.

Конкурентом C919 також виступає російський МС-21. Водночас китайська програма наразі суттєво випереджає російську. C919 уже пройшов сертифікацію, випускається серійно та виконує комерційні рейси, тоді як МС-21 досі перебуває на етапі випробувань.

COMAC C919 – останні новини

У Шанхаї відбувся перший політ нової модифікації COMAC C919, яку розробили для експлуатації у високогірних аеропортах. Висотну версію C919 створили на базі стандартної моделі, доповнивши її низкою технічних змін для експлуатації у високогірних аеропортах. Серед основних доопрацювань – укорочений фюзеляж і модернізовані бортові системи, адаптовані до роботи на значних висотах.

Раніше стало відомо, що попри плани COMAC різко наростити виробництво авіалайнерів C919, у 2026 році компанія поставила замовникам лише невелику кількість нових машин. Фахівці називають кілька основних проблем, які ускладнюють виробництво C919.

Попри значний рівень локалізації планера, низка критично важливих компонентів (зокрема двигуни та авіоніка) постачається західними виробниками. Геополітичні ризики та перебої з постачанням цих комплектуючих створюють додаткові труднощі для COMAC і призводять до затримок у виробництві.

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