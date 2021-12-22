Бензини в роздробі подорожчають на 20 коп/л.

Сьогодні, 22 грудня, Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів і дизпалива, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

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Середня вартість бензину встановлена в розмірі 25,97 грн/л. Cередня вартість дизпалива встановлена на рівні 23,16 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 30,16 грн/л.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.