Lufthansa подвоїть мережу маршрутів найбільших літаків у світі з Германії.

У літньому розкладі 2024 року авіакомпанія Lufthansa має намір більш ніж в два рази розширити мережу маршрутів авіалайнерів-гігантів Airbus A380 з Німеччини.

Як повідомляє Avianews, у 2024 році Lufthansa вперше полетить на авіалайнерах-гігантах за новими для них маршрутами — з Мюнхена до столиці США Вашингтона та столиці Індії Делі.

Таким чином, влітку 2024 року порівняно з літом 2023 року маршрутна мережа A380 Lufthansa збільшиться з двох до п'яти напрямків.

Відео дня

До кінця 2023 року авіакомпанія має намір повернути в небо чотири літаки-гіганти. До літа 2024 року їх число в парку Lufthansa збільшиться до шести одиниць, а до 2025 року — до восьми машин.

Зараз попит на подорожі в Німеччині повернувся на докризовий рівень, і Lufthansa почала поступово повертати авіалайнери-гіганти в небо.

Lufthansa та A380

Влітку 2023 року німецький авіаперевізник вперше повернув A380 на свої рейси після 3-річного простою. Він був пов'язаний з пандемією COVID-19 і падінням попиту на перельоти.

Авіакомпанія відновила рейси з Мюнхена в Бостон і Нью-Йорк. У жовтні німецькі A380 полетять з Мюнхена в Лос-Анджелес.

У липні 2022 року Lufthansa понизили в класі за якістю обслуговування.

Airbus A380 є найбільшими пасажирськими літаками в світі, проте саме гігантські розміри і погубили перспективи даних машин в нових реаліях. Для потрібної тяги Airbus ставив на A380 чотири двигуни, і авіалайнери стали програвати за собівартістю перевезення більш сучасним літакам з двома двигунами. Через це авіакомпанії почали списувати і розбирати на запчастини 2-поверхові авіалайнери після 10 років польотів, хоча вони могли літати 30 років.

Вас також можуть зацікавити новини: