Жоден український авіаперевізник, на жаль, не увійшов до списку.

Катарський авіаперевізник Qatar Airways, який літає і в Україну, визнаний найкращою авіакомпанією 2021-го року.

Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.

"Прагнення підтримувати повітряні маршрути в світі відкритими під час пандемії COVID-19, інноваційність, оновлення продуктів і всесвітньо визнаний рівень обслуговування на борту дозволили Qatar Airways завоювати престижну нагороду AirlineRatings.com 2021 у номінації Airline Excellence Awards", - зазначили автори рейтингу.

Загалом топ-20 найкращих авіаперевізників виглядає так:

Qatar Airways; Air New Zealand; Singapore Airlines; Qantas; Emirates; Cathay Pacific; Virgin Atlantic; United Airlines; EVA Air; British Airways; Lufthansa; ANA; Finnair; Japan Air Lines; KLM; Hawaiian Airlines; Alaska Airlines; Virgin Australia; Delta Air Lines; Etihad Airways.

Читайте такожОдну з найстаріших авіакомпаній світу визнано банкрутомЯк зазначається, під час складання рейтингу враховувалися показники безпеки авіакомпаній, їхня прихильність інноваціям задля комфорту пасажирів, залученість персоналу. Крім того, враховувалися і відгуки самих пасажирів.

Нагадаємо, що раніше Qantas, Air New Zealand і Qatar Airways увійшли до трійки найбезпечніших авіакомпаній 2020 року.

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Автор: Станислав Кожемякин