Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній 2020 року. Так, перше місце вже другий рік поспіль займає австралійська авіакомпанія Qantas.
Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.
Друге і третє місце займають новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.
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Сервіс також оголосив десятку найбезпечніших авіакомпаній і десять найбезпечніших бюджетних авіакомпаній.
Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній
- Qantas Airways
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Emirates
- EVA Air
- Etihad Airways
- Alaska Airlines
- Cathay Pacific Airways
- British Airways
Найбезпечніші бюджетні авіакомпанії
- Air Arabia
- Allegiant
- EasyJet
- Frontier
- Jetstar Group
- Jetblue
- Ryanair
- Vietjet
- Westjet
- Wizz Air
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