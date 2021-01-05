Ілюстрація REUTERS

Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній 2020 року. Так, перше місце вже другий рік поспіль займає австралійська авіакомпанія Qantas.

Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.

Друге і третє місце займають новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

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Сервіс також оголосив десятку найбезпечніших авіакомпаній і десять найбезпечніших бюджетних авіакомпаній.

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній

  • Qantas Airways
  • Qatar Airways
  • Air New Zealand
  • Singapore Airlines
  • Emirates
  • EVA Air
  • Etihad Airways
  • Alaska Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • British Airways

Найбезпечніші бюджетні авіакомпанії

  • Air Arabia
  • Allegiant
  • EasyJet
  • Frontier
  • Jetstar Group
  • Jetblue
  • Ryanair
  • Vietjet
  • Westjet
  • Wizz Air

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Переклад: Катерина Лиманська