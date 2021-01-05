Також оголошені десять найбезпечніших бюджетних авіакомпаній

Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній 2020 року. Так, перше місце вже другий рік поспіль займає австралійська авіакомпанія Qantas.

Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.

Друге і третє місце займають новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

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Сервіс також оголосив десятку найбезпечніших авіакомпаній і десять найбезпечніших бюджетних авіакомпаній.

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній

Qantas Airways

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

EVA Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

British Airways

Найбезпечніші бюджетні авіакомпанії

Air Arabia

Allegiant

EasyJet

Frontier

Jetstar Group

Jetblue

Ryanair

Vietjet

Westjet

Wizz Air

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Переклад: Катерина Лиманська