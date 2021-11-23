Фури зайняли чотири смуги, утворився 5-кілометровий затор.

У передмісті Одеси дальнобійники сьогодні вночі блокували трасу на Київ біля вагового комплексу.

Як повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області, далекобійники влаштували мітинг.

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В результаті було ускладнено рух на стаціонарному габаритно-ваговому пункті КПП" Дачне", на 454 кілометрі автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса.

Зазначається, що через мітинг далекобійників, на ділянці дороги біля селища Дачне було ускладнено рух у напрямку Одеси та Києва.

У відомстві заявили, що обставини протесту далекобійників з'ясовуються.

У соціальних мережах очевидці розповіли, що фури заблокували ваговий комплекс на київській трасі, що призвело до гігантського затору протяжністю 5 км. проїхати було неможливо, оскільки вантажівки перекрили всі 4 смуги.

Як повідомив УНІАН один з очевидців, з водіїв великотоннажних автомобілів нібито "на посту вимагають гроші", їм доводиться довго стояти в чергах і тому вони протестували. У Службі автомобільних доріг в Одеській області те, що трапилося поки не коментують.

Боротьба з перевантаженням:

23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вирішив звернутися до далекобійників з попередженням щодо штрафів за перевантажені фури.

26 червня 2020 року Зеленський зазначив, що за дотриманням габаритно-вагових норм при завантаженні транспортних засобів на українських дорогах буде стежити Нацполіція і Служба безпеки України.

За одну добу, 2 липня, інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили 6598 вантажних транспортних засобів і нарахували понад 54 тис.євро плати за перевантаження.

9 липня 2020 року в Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників та умови для відпочинку водіїв вантажівок.

19 серпня 2020 року Зеленський поставив завдання провести перезавантаження "Укртрансбезпеки", а також заявив, що в Україні необхідно впровадити автоматичну систему фіксації перевезених вантажів.

У грудні 2020 року Криклій повідомив, що Центр обробки даних габаритно-вагового контролю Державної служби з безпеки на транспорті, необхідний для впровадження системи автоматичної фіксації порушень, вже готовий до експлуатації.

2 лютого 2021 року Рада в першому читанні підтримала збільшення штрафів за перевантаження фур.

3 червня 2021 року Рада прийняла закон про автофіксації перевантажень.

Автор: Лариса Козова