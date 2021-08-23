24 серпня станція "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід з початку роботи та до завершення урочистих заходів.

Київське метро буде працювати на дві години довше у ніч з 24 на 25 серпня.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

23 серпня на станції "Золоті ворота" вхід та вихід на вулицю Володимирську буде зачинено. Вхід та вихід у напрямку Золотих воріт працюватиме у звичайному режимі.

24 серпня на станції "Хрещатик" з 08:00 до завершення урочистих заходів не працюватиме вестибюль у напрямку вулиці Інститутської. Центральний вестибюль та вестибюль у напрямку вул. Городецького працюватимуть у звичайному режимі.

24 серпня станція "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід з початку роботи та до завершення урочистих заходів. Також не працюватиме і пересадочний вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик". У цей час поїзди проїжджатимуть станцію без зупинки.

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24 серпня перед початком концерту на НСК "Олімпійський" можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська". Після його завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

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Автор: Денис Прядко