"Мрія" замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден.

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" – спроектований та збудований на ДП "Антонов", візьме участь у військовому параді до 30-ої річниці незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Зазначається, що "Мрія" пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

"Мрія" може перевозити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

Читайте також80% українців підтримують Незалежність – опитування"Мрія" створювалася для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний "човник" з паливним баком.

22 березня 1989 року "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 год 45 хв польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. А вже 11 вересня 2001 року "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів.

Вчора, 18 серпня, літак Ан-225 узяв участь у першій репетиції військового параду.

18 серпня у центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, у зв'язку з чим були передбачені масштабні перекриття руху.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць міста.

Автор: Костянтин Гончаров