Про обмеження на дорогах столичних водіїв попереджали заздалегідь.

Колишній нардеп та засновник інвестиційного холдингу UFuture Василь Хмельницький, який входить до переліку багатіїв за версією Forbes, пересів на час репетицій військового параду на громадський транспорт.

Хмельницький сфотографувався на пероні підземки та написав у Facebook, що вважає метро – найшвидшим транспортом на час обмежень автомобільного руху.

Мільйонер зауважив, що всього лиш заощаджує час.

"Немає значення скільки у тебе грошей або яка в тебе машина. Найшвидший транспорт сьогодні — це метро. Ми економимо час, а час – це гроші", – написав Хмельницький.

Про обмеження на дорогах у зв’язку з проведенням репетицій військового параду в Києві столичних водіїв попереджали заздалегідь. А проте деякі мешканці міста все ж з обуренням відреагували на затори.

Так, 20 серпня водій легковика намагався протаранити патрульних, щоби потрапити на вулицю, де проходила колона військових. 21 серпня стало відомо про скандал з киянкою, яка назвала "маячнею" парад через обмеження наземного транспорту.

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Автор: Яна Ставська