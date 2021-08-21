Обмеження буде діяти до 1 жовтня.

У Києві на Південному мосту з 21:00 24 серпня до 1 жовтня частково обмежать рух.

Про це повідомляють у комунальній корпорації "Київавтодор".

Як йдеться у повідомленні, на мосту розпочнуть заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи відбуватимуться під проїжджою частиною. Для пришвидшення процесу оновлюватимуть одразу кілька швів.

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Паралельно ремонтуватимуть асфальтове покриття на мосту та замінять гідроізоляцію. Роботи проводитимуть у напрямку правого берега.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

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Автор: Катерина Гірник