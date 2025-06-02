Тім Кларк повідомив, що в компанії стурбовані через нові обставини.

Найбільший у світі далекомагістральний перевізник Emirates планує переглянути рейси до Росії. Рішення ухвалено через атаки українських дронів по російській території, через що доводиться скасовувати і переносити рейси.

"Авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї, зіткнулася з перебоями в роботі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році", - заявив президент компанії Тім Кларк в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, авіакомпанія наразі не планує скорочувати кількість рейсів, але стежитиме за розвитком ситуації.

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"Останні події викликають ще більше занепокоєння. У міру загострення ситуації, якщо можна так висловитися, ми будемо переглядати все це", - зазначив Кларк.

Він повідомив, що Emirates розробила "залізні" плани на випадок непередбачуваних обставин, включно з перевезенням достатньої кількості палива, щоб пілоти могли в разі потреби вийти з російського повітряного простору або не приземлятися в районі Москви.

"Якщо з'являться будь-які ознаки проблем, ми полетимо", - підкреслив глава компанії.

Варто зазначити, що Emirates і турецький лоукостер Pegasus входять до числа небагатьох іноземних авіакомпаній, які продовжують здійснювати рейси в Росію, хоча інші авіакомпанії відмовилися від цього ринку після 24 лютого 2022 року.

Удар України по російських аеродромах 1 червня

1 червня Служба безпеки України удрила відразу по чотирьох військових аеродромах РФ. Були вражені літаки на аеродромах "Біла", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Крім того, губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв повідомив, що українські дрони вперше атакували Сибір. Він заявив, що БПЛА атакували військову частину в селищі Середнє.

Зі свого боку голова СБУ Василь Малюк розповів, що результатом спецоперації "Павутина" стало знищення 41 літака, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За його словами, операція проходила одночасно в трьох часових поясах і тому була надскладною з логістичної точки зору.

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