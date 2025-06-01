Також атаковано Рязанську область.

Українські дрони вперше атакували Сибір. Про атаку на регіон заявив у телеграм губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

"Була атака дронів на військову частину в селищі Середнє. Перша в Сибіру. Одне скидання було на стару будівлю в Новомальтинську. Точної кількості БПЛА поки не підраховано. На місце стягнуто оперативні та силові служби: співробітники ФСБ, МНС, бійці Росгвардії", - написав він.

За словами Кобзєва, як і у випадку з аеродромом "Оленья" під Мурманськом атаку здійснили дрони, які вилітали з кузова фури.

Відео дня

Про атаку дронів на Рязанську область повідомляє місцевий губернатор Павло Малков. Однак він вирішив промовчати, який саме об'єкт став ціллю атаки.

"У День захисту дітей терористи здійснили чергову атаку на наш регіон. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Осколком збитого БПЛА пошкоджено дах одного з житлових будинків, оцінюють матеріальну шкоду", - написав він у Телеграм.

Дронова атака на Росію

Як писав УНІАН, раніше сьогодні джерела повідомили, що СБУ проводить масштабну спецоперацію на території Росії. Зокрема були атаковані чотири аеродроми, на яких базується стратегічна авіація Росії.

Серед іншого було атаковано військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області, де росіяни останніми днями сконцентрували багато бомбардувальників. За словами очевидців, дрони вилетіли з фури, яка зупинилася на заправці неподалік. Водій вантажівуи, схоже, не знав про характер вантажу.

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