Першу позицію за кількістю перевезень пасажирів традиційно займає столиця.

"Укрзалізниця" за червень перевезла два з половиною мільйони пасажирів. Це на 23% більше, ніж минулого року. З них 210 тисяч це міжнародні маршрути, а всі решта всередині країни. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, першу позицію займає столиця - там понад 700 тисяч пасажирів приїжджали та виїжджали. При цьому до Львова привезли понад 300 тисяч пасажирів. Це дорівнює приблизно третині населення міста.

"Ми в ситуаціях такого зростаючого попиту віддаємо чіткі пріоритети. В нас пріоритетом номер один їдуть військові. Працює сервіс "Укрзалізниці", який дає можливість пріоритетно військовим на ключові прифронтові напрямки брати квитки. Тому що дуже часто вони дізнаються про свою відпустку день у день. І раніше це довго треба було стояти в військовій касі. Але зараз можна онлайн ці квитки замовити", - сказав Перцовський. Відео дня

Він також відмітив, що другим важливим пріоритетом є діти. Так, за червень було перевезено понад 100 тисяч дітей.

"Переважно це діти, які з прифронтових територій їдуть в табори до Карпат. І тому часто, коли відкриваються продажі, пасажири бачать, що вже половина квитків продана. Це не тому, що хтось їх в залізниці "під ковдру" ховає. Еквівалент 100 тисяч дітей це навіть якщо в плацкартних - дві тисячі вагонів просто поїхали в червні з дітьми", - додав керівник пасажирського напрямку УЗ.

"Укрзалізниця" - що відомо

Як раніше писав УНІАН, 11 липня стало відомо, що УЗ збільшить кількість днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями.

Також видання Foreign Policy зазначало, що під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році українська залізниця не лише "виживала", перевозила біженців та переправляла війська по лінії фронту, а й розширювалась і будувала нові міжнародні сполучення. Таким чином Україна хоче наблизити себе до Європи.

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